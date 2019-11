Ferro fraturou o nariz após choque com Vlachodimos

Ferro, defesa-central do Benfica, "fraturou o nariz e teve um pequeno desmaio", segundo confirmou Bruno Lage em declarações à "Eleven Sports", no final da partida.

Segundo o "zerozero", Ferro foi transportado para o hospital Médipôle Lyon-Villeurbanne, perto do estádio do Groupama Stadium, após ter sofrido uma lesão na cabeça, na sequência de um choque aos 12 minutos da partida com Vlachodimos, que o obrigou a sair do relvado com colar cervical e transportado de maca.

"Informações que temos é que fraturou o nariz e teve um pequeno desmaio e, como tal, teve de ser substituído. Para já, está estável e sem qualquer problema", disse Lage.

[Atualizado às 22h18]