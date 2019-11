Chiquinho promete Benfica a lutar pela qualificação enquanto a matemática permitir

Chiquinho garante que o Benfica vai continuar a lutar pela qualificação para os oitavos de final da Liga dos Campeões até não ser possível matematicamente. O médio reagiu à derrota, por 3-1, no terreno do Lyon, em declarações à "Eleven Sports".

"Enquanto houver possibilidades, vamos lutar até não poder mais. Enquanto for matematicamente possível vamos lutar sempre", começa por dizer.

O médio, que foi titular na frente de ataque ao lado de Carlos Vinícius, reconhece a entrada forte do Lyon no jogo, mas destaca a resposta dos encarnados no segundo tempo

"O Lyon entrou bem no jogo, mais forte do que nós. Conseguimos equilibrar nos últimos 20 minutos da primeira parte e a segunda foi totalmente diferente. Fomos à procura do resultado, conseguimos fazer o golo, procurámos o segundo. O Lyon na primeira vez que vai à nossa baliza na segunda parte faz o golo e isso deitou-nos abaixo", remata.

Florentino fala em injustiça no marcador

O médio-defensivo também marcou presença na "flash-interview" da "Eleven Sports" e considera que a derrota é um resultado injusto.

"Foi um jogo bem disputado. No intervalo conseguimos corrigir algumas coisas e a segunda parte foi mais positiva. Não conseguimos o empate, que seria o resultado mais justo, mas vamos continuar a trabalhar. Sabíamos que o Lyon era uma equipa forte a nível individual e coletivo", disse.

Florentino promete o Benfica concentrado e na luta pelos três pontos já no próximo jogo: "Temos uma grande equipa, com muita qualidade, e agora é continuar a trabalhar e pensar já no próximo jogo".

Carlos Vinícius sublinha a ideia de Florentino e lamenta a má entrada em jogo, com um golo sofrido: " É complicado quando se entra num jogo da Liga dos Campeões e se leva um golo de bola parada logo, na casa deles. Na segunda parte estivemos por cima e poderíamos ter saído com um empate. Tivemos oportunidades, mas infelizmente deu isso".