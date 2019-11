Bruno Lage queria ter começado a mudar a equipa logo aos 20 minutos

Bruno Lage ficou tão insatisfeito com a exibição do Benfica em Lyon, na primeira parte, que tinha intenção de começar a fazer substituições ainda antes de ficar cumprida a primeira meia hora de jogo. Não o fez porque já tinha feito uma, devido à lesão de Ferro.

Em declarações à Eleven Sports, no final da partida, que o Benfica perdeu por 3-1, Bruno Lage falou da "entrada má" da sua equipa, que com o primeiro golo do Lyon e a substituição de Ferro ficou ainda pior.

"A primeira parte não é muito feliz da nossa parte. Não reajustei mais cedo porque já tinha feito uma substituição e porque vinha de um jogo recentemente e teria de ter alguma calma. Mas a minha intenção era, a partir dos 20, 25 minutos, fazer logo uma primeira alteração, porque a nossa entrada no jogo não foi feliz, pela forma como estávamos a pressionar e a defender. Não era nossa intenção oferecer o espaço interior ao adversário e foi isso que aconteceu", lamentou.

Lage lançou Seferovic na frente, na segunda parte, "para tentar reagir, a pressionar de outra forma e chegar mais perto das zonas de finalização".

"Penso que houve momentos bons da nossa parte. Chegámos a um golo e a tentar chegar ao segundo, numa transição, voltámos a colocar um jogador numa situação de um contra um e esse lance fechou o jogo."

De calculadora na mão



Com esta derrota, as contas da qualificação ficam complicadas, para o Benfica, que está no último lugar do grupo G, com três pontos. Menos um que o Zenit, menos quatro que o Lyon e menos seis que o Leipzig.

"Com seis pontos para disputar e estando a três pontos, fica difícil, mas temos de olhar agora para o jogo com o Santa Clara. Quando voltarmos, a esta competição, é não pensar em anda, é pensar em vencer e depois perceber como fica a classificação", sublinhou Bruno Lage.