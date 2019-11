Benfica perde em Lyon e complica contas do apuramento na Liga dos Campeões

Juíz Vermelho

05 nov, 2019

Entraram 200 milhões no ano passado. Se não foi construída a tal equipa hegemónica que iria ficar a grande distância dos rivais internos, e com capacidades para lutar à séria na Europa, é porque a política desportiva de LFV - "o Seixal chega" - não deixa ir mais além do que a mediocridade na Europa, e assim-assim, muito tem-te-não-caias, por cá. É o que dá vender todos os anos os melhores, trazer "reforços" medíocres, e canalizar as verbas obtidas, para construir centros comerciais, hospitais, colégios, betão. Equipa ganhadora é que não se constrói. Entretanto arranja-se para treinadores, dois "yes man" que não fazem ondas, conta-se com os apoios das Casas do Benfica e da ausência de uma lista oponente à séria, para ser reeleito, e lá continuamos a ser gozados na Europa mais um mandato de LFV. Quando nos livramos desse tipo e dos lagartões que por lá andam??