Benfica leva multa de 41 mil euros por críticas à arbitragem

O Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol condenou o Benfica ao pagamento de uma multa de 40.800 euros, devido a críticas à arbitragem, em artigos publicados na newsletter do clube da Luz.

Em causa estão artigos publicados a 23 e 30 de setembro. No primeiro, os encarnados questionaram, em relação a supostos erros de arbitragem que teriam beneficiado o FC Porto: "Não acham que já é demais?"

"Pela terceira jornada consecutiva, terceiro erro de árbitros e VAR [videoárbitro] incompreensíveis em benefício do FC Porto. (...) Este ano, sucedem-se os erros, sempre em benefício da mesma equipa e por equipas de arbitragem que já estiveram ligadas, na época anterior, a muitos desses erros que deram pontos", podia ler-se.



A moeda de Tiago Martins



No segundo, o Benfica voltou a atacar o desempenho dos árbitros nos jogos do FC Porto, na primeiras sete jornadas, falando de "diversos erros incompreensíveis, sempre a favorecer a mesma equipa":

"Decisões tão evidentes e tão claras, que mais escandalosas se tornam quando se verifica que o próprio VAR conseguiu não ver o que toda a gente viu. Erros que valem pontos e erros que, a exemplo do ano passado, vêm das mesmas equipas de arbitragem que permitiram que o FC Porto fosse beneficiado em pelo menos dez pontos. Os sinais preocupantes aumentaram muito [frente ao V. Setúbal] com aquilo a que se assistiu na Luz: uma dualidade de critérios chocante que importa questionar."

Nesse artigo, o Benfica também questionou a idoneidade do árbitro Tiago Martins, que se queixou, no relatório do jogo com o Vitória de Setúbal, de que tinha sido atingido por uma moeda e ficado com um hematoma:

"Nem sequer o árbitro foi atingido, nem em momento algum houve qualquer tipo de reação compatível com essa denúncia existente no relatório. Inventar supostas agressões com uma moeda de cinco cêntimos, causadoras de hematomas, envergonha uma classe."

Atraso de Lage dá multa



O atraso de Bruno Lage, na chegada à entrevista rápida após o Benfica 2-0 Rio Ave, valeu uma multa de 6.375 ao Benfica.

"O treinador principal do Benfica compareceu com 12 minutos de atraso à 'flash Interview'. O diretor de imprensa do Benfica, quando tinham passados seis minutos do final da entrevista ao jogador do Rio Ave, solicitou ao delegado da Liga, António Soares, que pedisse ao Rio Ave a troca da ordem. O diretor de imprensa do Rio Ave não aceitou a alteração", pode ler-se no comunicado do Conselho de Disciplina.