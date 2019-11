"Agressividade e verticalidade" são os segredos para o Benfica vencer em Lyon

Um Benfica autoritário e sem medo de atacar tem todas as possibilidades de vencer o Lyon no jogo desta noite, a contar para a 4.ª jornada da fase de grupos da Liga dos Campeões.

Os encarnados têm, nesta terça-feira, um jogo muito importante onde é obrigatório pontuar, mas para Rui Almeida, treinador português que orientou várias equipas francesas desde 2015, o Benfica pode deixar o Lyon desconfortável se assumir o jogo. Esta equipa francesa não se dá bem contra equipas verticais e autoritárias.

"Da forma que vejo o futebol francês, e, naturalmente, sou um espectador atento, nos momentos em que o Benfica criar situações de desequilíbrio, em que criar perigo, quer assuma o jogo em ataque planeado, quer jogue com as linhas mais baixas e a apostar no contra ataque, se o Lyon sentir que o Benfica, em qualquer momento do jogo, é uma equipa perigosa e que rapidamente é vertical e ultrapassa as linhas médias e defensivas, vai ser criada uma sensação de desconforto e isso pode ser essencial no decorrer do encontro. O Lyon não ficará confortável se souber que o Benfica pode, de forma agressiva e vertical, chegar a baliza", disse em declarações a Bola Branca.



Rui Almeida que em França já treinou o Bastia, Caen, Troyes e Red Star, considera que que o atual Lyon ainda está em fase de adaptação às ideias do técnico Rudi Garcia, mas atenção que a equipa está a subir de rendimento.



"Eu estive presente no jogo em Lisboa. O Benfica apanhou um Lyon em fase de construção, que a cada semana que passa vai assimilando melhor as ideias do Rudi [Garcia] e, naturalmente, chegam a este jogo com mais força. Este jogo, em específico, é essencial para as duas equipas, embora em termos pontuais até o seja mais para o Benfica. Penso que o Lyon, a cada semana que passa, está a ficar mais consistente", considera o treinador português de 50 anos de idade.



Forte mobilização de adeptos encarnados em Lyon

Nestas declarações, Rui Almeida fala ainda da forma entusiástica como os portugueses estão a viver o jogo de Lyon.

Há uma forte mobilização, esperam-se três mil adeptos do Benfica que chegam de vários pontos da europa.

"A presença de equipas portuguesas em território francês nestes jogos europeus é sentida de maneira diferente e gera uma presença forte e substancial no estádio. Penso que não vai fugir disso. Eu não vejo o futebol como adepto, mas vejo esse interesse que vem de há muitos anos e que se verificou e confirmou no Euro 2016. Quando estes jogos surgem aqui, há um interesse enorme e fantástico dos nossos emigrantes em relação às equipas [portuguesas] que aqui vêm jogar", concluiu.



O Lyon - Benfica, do grupo G da Liga dos Campeões, realiza-se às 20h00 e terá relato na Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.