O lado político de Sophia. "A política é um capítulo da moral"

Se fosse viva, Sophia de Mello Breyner Andresen faria 100 anos na próxima quarta-feira, 6 de novembro.

Para além de poeta e escritora, Sophia teve um lado marcadamente político; foi deputada na Assembleia da República e envolveu-se em várias causas, desde os presos políticos à libertação de Timor-Leste. Na sua obra poética, estão muitas das ideias políticas que defendeu.

Para marcar o centenário do seu nascimento, a Renascença foi ao encontro dos testemunhos de quem a conheceu de perto e de quem com ela conviveu no Parlamento. Todos recordam os valores que a moviam.