Blusão e calças de Olívia Newton-John em "Grease" vendidos por mais de 360 mil euros

O blusão negro e as icónicas calças usadas por Olívia Newton-John no filme “Grease” foram, este domingo, vendidos num leilão na cidade norte-americana de Beverly Hills.

De acordo com a leiloeira Julien´s Auction, o conjunto rendeu cerca de 363 mil euros (405.700 dólares). O blusão de cabedal foi vendido a um colecionador por mais de 217 mil euros, enquanto que as calças, que para a rodagem do filme tiveram de ser cosidas e diretamente moldadas no corpo da atriz, foram vendidas por cerca de 145 mil euros.