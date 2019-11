Titulares no ginásio no regresso do Sporting aos treinos

Silas não pôde contar com os titulares da derrota (1-0), no regresso do Sporting aos treinos, esta segunda-feira, que coincidiu com o arranque da preparação para a visita ao Rosenborg, a contar para a Liga Europa.

Os restantes jogadores disponíveis trabalharam às ordens do técnico leonino, que também contou com Bruno Tavares, da equipa de sub-23. Battaglia e Fernando estiveram no relvado, a fazer trabalho específico.

O único ausente do treino foi Jovane Cabral. O avançado caboverdiano, que não joga desde o final de setembro, devido a lesão, fez tratamento e trabalho de ginásio.

Os leões voltam a treinar na terça-feira, às 10h00, à porta fechada, para continuar a preparar o jogo com o Rosenborg, marcado para quinta-feira, às 17h55, na Noruega.

O Rosenborg-Sporting terá relato em direto na Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.