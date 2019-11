Rui Jorge Rego exige explicações a Hugo Viana pelo mau arranque do Sporting

Rui Jorge Rego, o candidato menos votado nas últimas edições do Sporting, aponta falta de qualidade ao plantel dos leões e acredita que Hugo Viana, diretor desportivo dos leões, "devia assumir responsabilidade" pelas falhas no planeamento da temporada.

"Falta qualidade ao plantel, mas isso é público e notório desde o princípio da época. Faltam qualidade e soluções. Deviam ser explicadas uma série de opções que foram tomadas e que não surtiram resultado. Alguém devia dizer: 'Nós assumimos a responsabilidade pelo mau arranque de época'", assinala, em entrevista a Bola Branca.

Rui Jorge Rego compreende que a falta de aparições mediáticas do presidente do Sporting, Frederico Varandas, "é uma questão estratégica de comunicação", porém, gostava de vê-lo "aparecer um bocadinho mais". Nomeadamente, a seguir à derrota (1-0) em Tondela, em que viu uma equipa lenta e sem saber o que fazer com a bola:

"Muita bola, pouca acutilância no ataque, pouca objetividade, as oportunidades de golo escassearam para a posse de bola que tivemos. A equipa estava lenta. É um futebol lento, é difícil jogar e criar muitas oportunidades quando se joga àquela velocidade."



O "caso" Wendel



Rui Jorge Rego aborda, ainda, a ausência de Wendel dos convocados para o jogo em Tondela, por estar sob a alçada disciplinar do clube, devido a infração do regulamento. O ex-candidato à presidência do Sporting acredita que o médio brasileiro "não devia deixar de jogar" e que o afastamento da equipa faz com que perca valor de mercado.

Ainda assim, entende a decisão dos responsáveis leoninos: "Deixar jogadores de fora por castigo não é muito algo que eu seja a favor, mas compreendo que é uma prática recorrente. É o que se faz em muitos lados e acho que, se o Wendel prevaricou, tem de ser castigado, mas dentro de uma linha de igualdade em todo o plantel."