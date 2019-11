Pedro Baltazar pede demissão de Varandas e acusa direção de falta "de experiência e visão"

Pedro Baltazar, antigo candidato à presidência do Sporting, em 2011, e ex-administrador da SAD leonina, acusa a atual direção liderada por Frederico Varandas de falta de experiência e pede a demissão da mesma, face aos resultados negativos da equipa de futebol.

"As pessoas são eleitas e estão de direito próprio nos locais. Aquilo que costuma acontecer nas pessoas de bom senso e nas pessoas que gostam das instituições que dirigem é que, quando acham que já não têm mais nada a dar, têm que se demitir. No caso da SAD isto é evidente. Enquanto as modalidades seguem o seu caminho, o clube e o futebol estão a dar sinais muito negativos aos sportinguistas, que têm tido muita paciência neste sentido", começa por dizer, em declarações exclusivas a Bola Branca, à margem do evento "International Club of Portugal", num hotel em Libsoa.

O antigo candidato fala em falta de experiência da equipa liderada por Varandas e de desunião no clube: "O que está aqui em causa, na minha opinião, é alguma falta de experiência e de visão estratégica da administração da Sporting SAD. Tudo isto vem deste facto e de falta de alguma

O mais recente conflito com as claques são mais um exemplo daquilo que Pedro Baltazar chama de "falta de agregação da família sportinguista". O antigo candidato à presidência leonina destaca a importância dos grupos organizados de adeptos e da necessidade do seu enquadramento dentro do clube.

"Acho que as claques são necessárias. Como costumo dizer, nos anos 2000, só havia meia dúzia de pessoas a ver e meia dúzia de claques acompanhar os jogos do Sporting fora de casa. As claques são necessárias, claro que têm de ser enquadradas dentro de um modelo de colaboração. Isto é, eles têm que ser tão sportinguistas como dizem que são ou então sportinguistas como os outros", diz.

O desfecho das eleições de 2011

Pedro Baltazar perdeu as eleições à presidência do Sporting em 2011, quando foi eleito Godinho Lopes presidente da SAD leonina. Apesar da derrota expressiva nessas eleições, em que ficou atrás também de Bruno de Carvalho e José Dias Ferreira, Baltazar não fecha a porta a nova candidatura e garante que o clube não estaria no estado atual, caso tivesse vencido há oito anos.

"Eu estou sempre aberto a poder ser útil. Não me arrependo de ter sido candidato em 2011, acho que no caminho para aqui teríamos feito muito melhor do que foi feito até aqui. Pior também era muito difícil e estou a falar desde de 2011 até agora. Embora o sporting tenha tido bons momentos dentro destes anos. Com certeza absoluta que tenho a disponibilidade. Continuo a ser do Sporting. Os amores não se deixam, é como os filhos. Estarei sempre disponível para arranjar as soluções mais convenientes em termos de Sporting", remata.