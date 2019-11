​Diferenças premonitórias?

E esse aviso chegou-nos da boa exibição do Benfica frente ao Rio Ave e, por contraste, à escassez de produção de portistas, sportinguistas, bracarenses, e até vitorianos.



No estádio da Luz, a equipa de Bruno Lage não autorizou mais do que vinte minutos de bom futebol e de domínio do jogo à excelente e bem comandada formação dos vilacondenses.

À procura da formação ideal para afrontar os compromissos que se seguem, Bruno Lage parece ter encontrado a solução para esse problema, o que nos leva a crer que Chiquinho e Vinicius podem ter pegado de estaca, deixando em lista de espera os concorrentes mais diretos para essa posição. E, nos demais lugares, a arrumação também dá indicações de estar no bom caminho.

Enquanto os benfiquistas somam e seguem, os portistas também somam, é verdade, mas as dificuldades que lhes têm sido difíceis de ultrapassar permitem perceber que o futuro poderá vir a trazer alguma insegurança.

Já quanto aos leões, não somam nem seguem. Ou melhor, seguem, mas acumulando problemas de consequências por enquanto imprevisíveis. Silas continua a não “encontrar a chave da casa”, mas não por sua culpa exclusiva, porque, de facto, com os jogadores de que dispõe (uma boa parte sem classe para vestir a camisola do leão), não pode encontrar condições que lhe permitam encarar o futuro tranquilamente.

E, como se não bastasse, o Sporting de Braga também prossegue uma caminhada muito irregular, que ficou à vista, uma vez mais, após o empate consentido ontem na Pedreira frente ao seu vizinho Famalicão. Com a Liga Europa pelo meio, os bracarenses vão ter à sua frente novo rubicão daqui por uma semana no estádio do seu arqui-rival Vitória de Guimarães que, entretanto, não foi capaz de ir além de um empate em Moreira de Cónegos.

Há já diferenças visíveis no primeiro terço do campeonato? Claro que há. O que falta saber é se serão ou não consolidadas pelos protagonistas no futuro que se segue.