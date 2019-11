Sérgio Conceição: “O mais importante é sempre o resultado"

O treinador do FC Porto admite que a exibição contra o D. Aves não foi boa, mas reforça que o mais importante é sempre o resultado.

“O mais importante é sempre o resultado, as boas exibições as pessoas não se lembram. Queríamos aliar uma dinâmica positiva no jogo e criar oportunidades”, disse Sérgio Conceição.

Em declarações à Sporttv, o técnico dos dragões lembra que “hoje em dia não há jogos fáceis. É bom querer ser um rolo compressor em todos os jogos, mas há que ver também a ação defensiva do adversário”.

“Complicámos por vezes o que era fácil, jogar a um/dois toques e aumentar o ritmo do jogo, mas, mesmo assim, nada permitimos ao adversário. Marcámos um golo e tivemos mais quatro ou cinco ocasiões para marcar”, referiu.

Conceição reforça: “Estamos em todas as frentes e vamos dar uma boa resposta de acordo com a história do FC Porto”.

Quanto aos assobios vindos da bancada, o técnico azul e branco garante que “os jogadores têm de estar preparados para a pressão e exigência de um clube como o FC Porto. Haverá dias em que as coisas não saem como queremos, temos de estar juntos. Juntos somos muito fortes”.

O FC Porto venceu o D. Aves por 1-0, com golo de Marcano.