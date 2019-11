Seis meses depois, Casillas tira as chuteiras do cacifo

Iker Casillas voltou a calçar as chuteiras, seis meses e três dias depois de sofrer o enfarte do miocárdio que, até agora, o arredou da competição.

"Há seis meses e três dias que estavam no cacifo", escreveu o guarda-redes do FC Porto, no Twitter, acompanhando o "post" de uma imagem com as chuteiras sujas de relva.

O internacional espanhol está sem competir desde o dia 1 de maio, quando sofreu um enfarte agudo do miocárdio, durante um treino do FC Porto. Desde então, já expressou, por diversas vezes, vontade de voltar a jogar e deu várias provas da sua evolução favorável.