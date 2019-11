​Jorge Soares: “Pepe vai jogar mais dois ou três anos”

No triunfo do FC Porto sobre o Desportivo das Aves por 1-0, na noite passada no Estádio do Dragão, salvou-se o golo de Marcano e a exibição de Pepe, num jogo de pouca inspiração da equipa azul e branca. Pepe foi o melhor em campo para a Renascença.



Aos 36 anos, o central internacional português está em grande forma. Na Madeira, tinha sido Pepe a marcar o golo do empate frente ao Marítimo, a meio da semana.

O antigo defesa Jorge Soares, que foi companheiro de Pepe no Marítimo de 2001 a 2003, não está surpreendido com a longevidade do central portista. “Tem características físicas que já apresentava na altura do Marítimo quando tinha 17 ou 18 anos. Ao longo do tempo, na sua carreira, cuidou bem de si permitindo-lhe chegar onde está, neste momento”, argumenta Jorge Soares, em entrevista a Bola Branca.

Pepe faz 37 anos em Fevereiro e tem contrato com o FC Porto até 2021. Jorge Soares acredita que o central pode continuar a jogar mais algum tempo a um nível elevado. “O futuro é sempre uma incógnita mas se Pepe não tiver lesões, pode jogar mais dois ou três anos”, antevê.

Pepe é a extensão em campo do treinador

Para além da utilidade dentro da equipa do FC Porto, Jorge Soares olha para Pepe como uma extensão do treinador em campo.

“É um jogador que sempre teve intensidade e uma forma de jogar que permite manter o atual nível. Pepe ajuda a transportar para o campo aquilo que o treinador é”, diz o antigo central.

Campeonato sem favorito

Jorge Soares de 48 anos, foi defesa central do Farense, Benfica, Marítimo, União da Madeira e Louletano. O antigo jogador não elege no atual campeonato um candidato ao título, considerando que Benfica e Porto está em pé de igualdade para a discussão até á última jornada.

“Vai haver luta pelo título até ao fim. Não há uma grande diferença de uma equipa para a outra. A que errar menos e mantiver um nível alto até ao fim vai ganhar o campeonato. Nos últimos anos os campeonatos têm sido decididos quase no fim e até agora não vejo uma equipa mais favorita do que a outra”, refere Jorge Soares.