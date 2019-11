FC Porto prepara Rangers sem Baró e Sérgio Oliveira

O FC Porto arrancou, esta segunda-feira, a preparação para a visita ao Rangers, a contar para a quarta jornada do grupo G da Liga Europa, com as mesmas duas baixas de antes: Sérgio Oliveira e Romário Baró.

Os dois médios portugueses fizeram tratamento e passaram pelo ginásio. Oliveira lesionou-se ao serviço da equipa B, na passada quarta-feira, após regressar de lesão. Baró não joga desde a vitória (1-0) sobre o Santa Clara, da fase de grupos da Taça da Liga, a 25 de setembro.

O FC Porto volta a treinar na terça-feira, às 16h30, no Olival, para dar continuidade à preparação do jogo com os escoceses, que está marcado para quinta-feira, às 20h00, no Estádio Ibrox, em Glasgow.

O Rangers-FC Porto terá relato em direto na Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.