Sabrosa dá mil euros a crianças nascidas ou adotadas desde 2018

A autarquia de Sabrosa, no distrito de Vila Real, vai atribuir um subsídio de mil euros por cada criança nascida ou adotada desde 1 de janeiro de 2018, a casais ou pessoa singular residentes e recenseados no concelho.

Uma medida que, no entender da autarquia, se justifica, porque a “diminuição da taxa de natalidade e o envelhecimento populacional registados nas últimas décadas em todo o país, associado a outros fatores de ordem económico e social, têm provocado uma forte distorção na pirâmide geracional, com consequências negativas no desenvolvimento económico deste território”.

Considerando que “a família constitui, no atual contexto socioeconómico, um espaço privilegiado de vivências e realizações pessoais e que se debate, muitas vezes, com limitações de diversa ordem” a autarquia duriense considera ser necessário “promover mecanismos de apoio aos indivíduos e famílias e, simultaneamente, fomentar políticas de incentivo à família, enquanto pilar fundamental de socialização”.

O regulamento de incentivo à natalidade no município de Sabrosa já foi publicado em "Diário da República" e já está em vigor.

Para requerer o apoio o requerente ou requerentes devem “residir efetivamente” no município de Sabrosa no mínimo há dois anos, tendo em conta a data do nascimento ou da adoção da criança, e “estar recenseados no concelho”. A criança deve ainda estar registada como natural de Sabrosa e viver com o requerente no concelho.

Podem solicitar o subsídio casais, em conjunto, ou o progenitor que tenha o exercício das responsabilidades parentais sobre a criança e com quem esta resida, quem tem a guarda da criança ou “qualquer pessoa singular a quem, por decisão judicial ou administrativa das entidades ou organismos legalmente competentes, a criança esteja confiada e com quem a mesma resida”.

Para a concessão do subsídio é ainda necessário que o requerente “não possua quaisquer dívidas para com o município, sejam elas provenientes de contratos de fornecimento de água, rendas de habitação social, frequência de Componente de Apoio à Família, ou outras”.

Com exceção dos nascimentos ocorridos até à data de entrada em vigor do regulamento, o pedido de atribuição de incentivo à natalidade deve ser requerido até três meses após o nascimento da criança. No caso de adoção, é tido em conta “a data de trânsito em julgado da decisão final de adoção”.