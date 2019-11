Edward Snowden na abertura da Web Summit. "Legalizámos o abuso. As pessoas estão a ser manipuladas"

“Os dados não são inofensivos nem abstratos quando se trata de pessoas. E quase todos os dados recolhidos hoje em dia são sobre pessoas. Não são os dados que estão a ser explorados, são as pessoas que estão a ser exploradas. Não são os dados e as redes que estão a ser influenciados manipulados, és tudo que estás a ser manipulado”, alerta o homem que, em 2013, revelou ao mundo o esquema de vigilância em massa levado a cabo pelos Estados Unidos.

“Sim, estas pessoas estão envolvidas em abusos, nomeadamente quando falamos de Amazon, Facebook ou Google, mas o seu modelo de negócio é o abuso e alegam que é legal. Quer estejamos a falar do Google ou da NSA, esse é o verdadeiro problema. Legalizámos o abuso contra as pessoas. Criámos um sistema que torna a população vulnerável para benefício dos privilegiados”, acusa o antigo analista da CIA.

Redesenhar a conetividade na internet

Edward Snowden reforça que as nossas comunicações continuam vulneráveis a gigantes como Google ou Facebook e aos governos. Por isso, defende que é preciso “redesenhar o sistema básico de conetividade na internet”.

"Temos cada vez mais comunicações encriptadas, mas não são todas. Mesmo quando estão encriptadas elas continuam a ser observadas. É possível ver a sua origem e destino", salientou o ativista.



O antigo analista da CIA deixou um apelo aos participantes na quarta edição portuguesa da Web Summit, um dos maiores encontros tecnológicos do mundo: "em vez de pedir às pessoas para confiarem em ti, nos teus serviços, como fazem os concorrentes, mostra porque é que não têm de confiar em ti"

"Todos os intermediários entre ti e as pessoas com quem estás a falar não te controlam, não entendem o teu conteúdo, é privado para eles. As únicas pessoas em que tens de confiar são as pessoas com quem falas, nos extremos da comunicação. E a razão porque isso é importante, mesmo que sejas a favor da NSA, do Facebook, é que há companhias e leis que não se aplicam a estes países. São jurisdições diferentes, a internet é global, a lei e a tecnologia não são a única coisa que te podem proteger, nós somos a única coisa que nos pode proteger. E a única maneira de proteger alguém é proteger toda a gente", defendeu.



"Negócio com o diabo"

Snowden considera que as grandes companhias tecnológicas, que cedem os dados dos clientes aos governos que não prestam contas, fizeram um "negócio com o diabo".