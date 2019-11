Os dois irmãos que Mepolmeni salvou dos nazis. “Era uma lenda, agora é de carne e osso”

O cenário era a Grécia, o tempo o da Segunda Guerra Mundial. Entre 1941 e 1944, a Alemanha nazi ocupou o território, perseguindo a população judaica grega, que se estima em cerca de 80.000 pessoas – muitas delas morreram no campo de concentração de Auschwitz. Uma das famílias que escapou foi a Mordechai, graças à coragem de Melpomeni Dina, que escondeu seis pessoas na sua casa durante meses. Este domingo, reencontraram-se em Jerusalém, conta a BBC.

“Ela salvou toda a minha família, seis pessoas... Não podem imaginar como era perigoso para ela e para a sua família. Salvaram as nossas vidas”, afirmou aos jornalistas Sarah Yanai, hoje com 86 anos e a mais velha de entre os cinco irmãos que se esconderam na casa de Melpomeni, agora com 92 anos. Um dia, tiveram mesmo de sair da Grécia, para várias partes do mundo, e só se reencontraram mais de 70 anos depois.

Sarah Yanai fez-se acompanhar de um dos irmãos, Yossi Mor, e de vários filhos e netos, num total de 20. “Ouvi histórias dela durante muitos anos, do que ela fez pelo meu pai [Yossi] e pela família. Era uma lenda e agora, de repente, é de carne e osso, é uma pessoa real e emociona-me muito vê-la aqui”, declarou uma das jovens presentes, Rafeket Dor, à agência EFE.

Reuniões em vias de extinção

O encontro aconteceu no Centro Internacional para a Memória do Holocausto, em Jerusalém, e é notícia também por já ser extremamente raro, face à idade dos intervenientes. Estima-se que possa ser o último reencontro do género, admitiu Stanlee Stahl, vice-presidente executivo da Fundação Judaica para os Justos, à Associated Press.

Melpomeni Dina teve a ajuda de duas irmãs na arriscada tarefa de esconder a família judaica na cidade grega de Veria, mais de 500 quilómetros a norte da capital Atenas. Chegaram a levar um dos irmãos, com seis anos, ao hospital, mesmo correndo o risco de serem denunciadas, sublinha a BBC. Shmuel acabou por morrer.

Melpomeni Dina viajou propositadamente da Grécia para Israel, onde os membros da família Mordechai se reuniram no pós-guerra. "Estou muito feliz por vê-los a todos e de boa saúde. Há que ensinar as pessoas a fazer coisas boas, porque quando fazemos algo de bom acabamos por recebê-lo de volta em algum momento da nossa vida”, acentuou.