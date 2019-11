Brexit pode contribuir para aumento de violência na Irlanda do Norte, alerta organização

A confusão e a incerteza em torno do Brexit podem contribuir para o aumento da violência paramilitar na Irlanda do Norte, segundo uma organização que acompanha a situação no terreno.

Mais de 30 anos depois do acordo de Sexta-feira Santa, de 1998, a violência paramilitar que outrora era uma ameaça constante é hoje esporádica naquela região. Tanto republicanos – na maioria católicos que se identificam como irlandeses e que defendem a integração da Irlanda do Norte na República da Irlanda – como unionistas, na maioria protestantes que defendem a manutenção do território no Reino Unido, ainda têm pequenos grupos armados que continuam a recorrer à violência, mas os incidentes diminuíram drasticamente em comparação com as décadas anteriores ao acordo de Sexta-feira Santa, em que mais de 3.600 pessoas perderam a vida nos conflitos.

Segundo a Independent Reporting Commission (IRC), um organismo composto por quatro pessoas nomeadas pelos Governos britânico, irlandês e da Irlanda do Norte, o Brexit pode servir de agravante, mais do que ignição de violência.