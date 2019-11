Ataques no norte de Moçambique fazem mais dez mortos

Pelo menos dez pessoas foram mortas no norte de Moçambique, em mais um ataque levado a cabo por grupos armados.

O ataque aconteceu na passada quinta-feira, mas só agora é que a notícia foi divulgada em Portugal pela fundação Ajuda à Igreja que Sofre (AIS).

Segundo a AIS, as vítimas estavam num camião de transporte de pessoas e mercadorias que ficou imobilizado numa estrada na província de Cabo Delgado. Enquanto o veículo estava parado começou a ser alvejado por pessoas não identificadas.

Com este ataque sobe para pelo menos 300 o número de vítimas no norte do país por causa dos ataques de grupos armados que começaram em outubro de 2017. A verdadeira causa dos ataques não é conhecido, embora se suspeite da atuação de um grupo de inspiração jihadista.

O Governo continua a dizer que está a combater o problema, mas não fornece detalhes sobre a identidade, nacionalidade e motivações dos atacantes.

A situação tem sido denunciada pelo bispo de Pemba, diocese que abrange as zonas onde têm decorrido os ataques. D. Fernando Luz Lisboa, de nacionalidade brasileira, diz que a situação continua descontrolada e lamenta o abandono de campos agrícolas devido à fuga de milhares de residentes, muitos dos quais procuram abrigo nas principais cidades da região.