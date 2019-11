Pedro Gil recuperado. FC Porto protesta jogo

O hoquista Pedro Gil, do Sporting, sofreu uma compressão na cervical, com perda de sensibilidade nos dois braços, durante a partida com o FC Porto, mas já teve alta hospitalar.

Num lance no início da partida, Pedro Gil chocou com um adversário, caiu desamparado e bateu com a nuca no chão.

O jogo esteve cerca de seis minutos interrompido e o espanhol saiu de maca, ovacionado pelos adeptos presentes no pavilhão “João Rocha”.

Gil realizou exames médicos no hospital, mas já teve alta.

Dentro do ringue, o Sporting venceu o FC Porto por 3-0.

Entretanto, os dragões já divulgaram que vão protestar o jogo. Em causa está uma alegada entrada antes do tempo de um jogador do Sporting. Ferran Font e Gonzalo Romero levaram cartão azul num espaço de pouco segundos e os azuis e brancos consideram que Romero não cumpriu os dois minutos de suspensão.