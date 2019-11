LeBron e Doncic são maus convidados

LeBron James e Luka Doncic são daqueles convidados que não se quer ter em casa. Pelo menos, será essa a opinião de San Antonio Spurs e Cleveland Cavaliers, depois de as estrelas de Los Angeles Lakers e Dallas Mavericks terem levado as respetivas equipas à vitória no seu reduto.

Os Lakers chegaram à quinta vitória consecutiva, ao superarem os Spurs, no Texas, por 96-103. LeBron foi a grande estrela da partida, com um triplo-duplo de 21 pontos, 11 ressaltos e 13 assistências. O Rei foi devidamente escudado por Anthony Davis, que conseguiu um duplo-duplo, com 25 pontos e 11 ressaltos.

LeBron James tornou-se o primeiro Laker, desde Lamar Odom, em 2006, a conseguir dois triplos-duplos consecutivos. O primeiro fora frente aos Dallas Mavericks, de Luka Doncic, em que os dois jogadores fizeram história: tornaram-se os jogadores mais velho e mais novo (34 e 20 anos) a produzir uma folha de estatísticas com, pelo menos, 30 pontos, 10 ressaltos e 15 assistências num jogo.

Na madrugada desta segunda-feira, tal como LeBron, Doncic repetiu a dose e foi decisivo na vitória dos Mavs no reduto dos Cavaliers, por 111-131. O esloveno amealhou 29 pontos, 14 ressaltos e 15 assistências, e tornou-se o jogador mais jovem da história da NBA a conseguir triplos-duplos com mais de 25 pontos em dois jogos seguidos.

Estes resultados levam os Lakers ao topo da Conferência Oeste, com uma série de cinco vitórias consecutivas, e os Mavericks ao quarto lugar.