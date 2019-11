Barty reforça liderança do "ranking" WTA

Ashleigh Barty reforçou a liderança do "ranking" WTA, na atualização desta segunda-feira, fruto da conquista das WTA Finals, na véspera, com uma vitória (6-4 e 6-3) sobre a ucraniana Elina Svitolina.

A australiana, de 23 anos, senta-se no trono do ténis feminino com 7.851 pontos, mais 1.911 que a segunda classificada, a checa Karolína Plísková. A completar o pódio, está a japonesa Naomi Osaka, a 2.355 pontos de distância de Barty.

O "top-10" mundial regista várias alterações. A romena Simona Halep sobe ao quarto lugar, por troca com a canadiana Bianca Andreescu, que cai para quinta. Svitolina, finalista vencida das WTA Finals, escala dois lugares e passa a ser a sexta melhor do mundo. Perdem a checa Petra Kvítová, agora sétima, e a suíça Belinda Bencic, oitava. A holandesa Kiki Bertens sobe à nona posição, relegando a norte-americana Serena Williams para o número 10.

A nível local, Francisca Jorge continua a ser a melhor entre as portuguesas, apesar da queda de 12 posições, para o 537.º lugar. Inês Murta subiu cinco degraus, para 633.ª. A última portuguesa entre as 1000 primeiras é Maria Fonte, que ainda assim caiu 34 pontos e é, agora, a número 857 da hierarquia mundial.