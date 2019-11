Salvador. “Sp. Braga não pode fazer 12 pontos em 10 jogos"

O presidente do Sp. Braga mostrou-se insatisfeito com os resultados dos arsenalistas e não o escondeu, após o empate deste domingo com o Famalicão.

“Percebemos que os nossos adeptos estão tristes e quero dizer que representar o Sp. Braga requer sentido de responsabilidade e o Sp. Braga não pode ser isto. O Sp. Braga não pode fazer 12 pontos em 10 jogos”, disse António Salvador.

Sobre o técnico Ricardo Sá Pinto, o líder arsenalista afirmou que “ele sabe que a equipa tem de melhorar, todos o sabem. Isto não é o Sp. Braga, O Sp. Braga tem de estar forçosamente noutro lugar.”

Questionado se o lugar do treinador poderá estar em perigo, Salvador esclareceu: “Não é isso que está em causa.”

Aos jornalistas, o presidente dos “guerreiros do Minho” referiu que “o próximo jogo com o Besiktas é decisivo para a passagem à fase seguinte da Liga Europa. Peço aos nossos adeptos que nos apoiem. Depois, queremos ganhar em Guimarães”.

Precisamente sobre a partida em Guimarães, António Salvador reafirmou que “todos os jogos são decisivos. Representar este clube representa sentido de responsabilidade. Temos de vencer”.

O Sp. Braga empatou 2-2 contra o Famalicão.