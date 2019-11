Noite de autogolos. Boavista sofre primeira derrota da época e Portimonense deixa escapar vitória

O Portimonense não foi além do empate a uma bola, em casa, contra o Santa Clara, com o golo do empate dos açorianos a ser apontado aos 97 minutos. Já O Boavista tombou, pela primeira vez no campeonato, em casa do Vitória de Setúbal, por 1-0, nas partida que encerraram a décima jornada da I Liga.

A equipa de António Folha chegou-se à frente do marcador aos 20 minutos de jogo. O capitão Jadson cabeceou para golo, na sequência de um livre. Quando tudo apontava para a primeira vitória caseira dos algarvios no campeonato, um autogolo de Rodrigo deu o empate aos açorianos



Com esta vitória, o Portimonense segue no 16º lugar da tabela, com sete pontos. O Portimonense só venceu uma vez no campeonato, em agosto, em Tondela, por 2-1. No total, são oito jogos consecutivos sem conseguir vencer.

Já o Santa Clara ultrapassar Vitória de Setúbal, Braga e Rio Ave e ocupa o oitavo posto da tabela, com 13 pontos.



Boavista tomba pela primeira vez

Os axadrezados somaram a primeira derrota do campeonato e perdem o estatuto exclusivo de invencíveis. A equipa de Lito Vidigal foi a que mais procurou o golo, com 26 remates, mas pouca eficácia.

O único golo da partida surgiu aos 77 minutos. Num rápido lance de contra-ataque pela esquerda, Marlon tentava cortar o cruzamento mas acaba por rematar em direção à baliza. Nabil Ghilas viu ainda um golo ser anulado, na primeira parte, aos sete minutos de jogo.

O Vitória de Setúbal, atualmente treinador de forma interina por Meyong, sobe para o 11º lugar da tabela, com 12 pontos. O Boavista, em caso de vitória, teria subido ao quarto lugar da tabela, mas fica-se pelo mesmo sexto posto, com 15 pontos, os mesmos que Tondela.