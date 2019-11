Liga divulga árbitros para o encerramento da jornada 10

A Liga divulgou os árbitros para os jogos que encerram a jornada 10 do campeonato, esta segunda-feira.

João Bento, da Associação de Futebol (AF) de Santarém, terá a seu cargo o Belenenses-Paços de Ferreira, com Pedro Felisberto e Carlos Covão como auxiliares e António Nobre como quarto árbitro. Hugo Miguel será o videoárbitro (VAR), assistido por Bruno Jesus. O encontro arranca às 19h00, no Estádio Nacional do Jamor.

Artur Soares Dias, da AF Porto, é o árbitro destacado para o Vitória de Setúbal-Boavista, com apito inicial às 21h00, no Estádio do Bonfim. Rui Licínio e Paulo Soares são os assistentes, João Gonçalves o quarto árbitro. O VAR é Vasco Santos, com auxílio de Pedro Ribeiro.

À mesma hora, terá apito inicial o Portimonense-Santa Claro, apitado por Manuel Oliveira, também da AF Porto, que terá como auxiliares Carlos Campos e Nelson Cunha, mais Hugo Silva como quarto árbitro. Luís Ferreira estará a cargo do VAR, assistido por Inácio Pereira.