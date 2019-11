Leandro Pires: “Mantivemos o jogo em aberto”

O treinador do D. Aves elogia a sua equipa ao dizer que “fizeram [no Dragão] um jogo de grande caráter e personalidade, mantivemos o jogo em aberto ate ao fim”.

Leandro Pires diz, em declarações à Sporttv, que sabiam que o FC Porto ia entrar forte no jogo “e entrámos desconfiados”.

“Durante 20, 25 minutos, não estivemos confortáveis com bola mas fechámos bem o espaço. Depois, num lance em que estávamos desconcentrados, sofremos golo”, acrescenta.

O técnico interino do Aves acredita que “com maior definição podíamos ter causado mais dano”.

Quanto à eventual continuidade no comando técnico do clube, Leandro Pires não deu pormenores, deixando o futuro em aberto.

“A minha posição não é importante, importante é que o Aves saia da posição em que está. Estou aqui há 14 meses, sabem o que quero para este clube, faço o meu trabalho e depois logo se analisa”, referiu.

O D. Aves, lanterna vermelha do campeonato, perdeu 1-0 no Dragão, com golo de Marcano.