Belenenses vence Paços de Ferreira com golo ao cair do pano

O Belenenses recebeu e venceu, esta segunda-feira, o Paços de Ferreira, por 1-0, com o único golo da partida a ser apontado muito perto do fim.

Quando o duelo estava já muito perto do fim, aos 86 minutos de jogo, o Belenenses conseguiu quebrar um empate com um golo de Cassierra, após um mau corte de Jorge Silva.

Foi o primeiro golo ao serviço do Belenenses. O ponta-de-lança colombiano de 22 anos chegou esta época a Portugal, depois de se desvincular do Ajax, onde fez 34 jogos na equipa principal.

Com este resultado, o Paços de Ferreira mantém-se na zona de despromoção, com cinco pontos em dez jogos disputados. O Belenenses soma agora 11, respira mais tranquilamente na tabela, no 11º posto, à condição.