Banho de realidade nas manchetes

A derrota do Sporting em Tondela, por 1-0, é o grande destaque das primeiras páginas dos jornais desportivos desta segunda-feira.

"De volta à triste realidade", titula o jornal "A Bola", que diz que "falar de retoma era, afinal, exagerado". O "Record" clama apenas: "Queda". Esta foi a primeira derrota de Silas para o campeonato. "Afinal, havia outro Bruno", diz "O Jogo", em referência ao marcador do golo do Tondela, o central Bruno Wilson, produto da formação leonina.

"O Jogo" faz manchete com a vitória do FC Porto, por 1-0, sobre o Desportivo das Aves: "Às costas de Marcano". Dragões conseguem os três pontos e isolam-se no segundo lugar, "numa noite de desinspiração".

Quanto ao Benfica, o "Record" garante que Fernando Santos está atento a Chiquinho e Florentino, para a seleção nacional.