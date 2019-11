Pedro Emanuel deixa comando técnico do Almeria

Pedro Emanuel já não é o treinador do Almeria. O clube anunciou a saída do treinador português, por acordo mútuo.

Apesar do anúncio do clube, a imprensa espanhola fala num despedimento por parte da direção do clube. O Almeria ocupa atualmente a segunda posição da segunda divisão espanhola, em lugar de subida, mas a 10 pontos do líder do campeonato, o Cádiz.

O novo dono do clube, Al-Sheikh, aplicou forte investimento no clube espanhol, com a equipa técnica criada à volta de Pedro Emanuel. Nandinho é o técnico da equipa B e Mário Silva é o diretor da formação do emblema.

O sucessor de Pedro Emanuel é Guti, antigo internacional espanhol, que fará a sua estreia como treinador de uma equipa profissional. O antigo número 14 treinou as camadas jovens do Real Madrid e foi adjunto do Besiktas na última temporada