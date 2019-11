Paulo Bento defende integridade de Son após lesão de André Gomes

Paulo Bento, que orienta a seleção da Coreia do Sul, acredita que Heung-min Son não tinha intenção de magoar André Gomes, no jogo entre Everton e Tottenham, e pretende ajudar o avançado a ultrapassar o trauma de lesionar um colega de profissão com gravidade.

"Infelizmente, isso pode acontecer durante um jogo. Desejo-lhe uma rápida recuperação e regresso à competição. Tenho a certeza que Son não teve intenção de lesionar André Gomes", afirmou Paulo Bento, em conferência de imprensa de divulgação dos convocados para os jogos com Líbano, de qualificação para o Mundial 2020, e Brasil, de preparação.



De qualquer forma, as projeções quanto à recuperação de André Gomes são positivas. Bola Branca falou Henrique Jones, antigo médico da seleção portuguesa, que garantiu que o médio do Everton deverá regressar a 100% e a tempo de participar no Euro 2020.



Ex-selecionador português quer ajudar Son



Após perceber que tinha partido o tornozelo a André Gomes, antigo pupilo de Paulo Bento na seleção portuguesa, Son não conseguiu conter as lágrimas.

O atual selecionador da Coreia do Sul salienta que "nenhum jogador gosta de estar envolvido num lance em que um colega acaba por se lesionar" e espera conseguir ajudar a sua grande estrela a ultrapassar este "momento difícil":

"Quando falamos de ajudar, é estar perto e haver alguma comunicação, uma proposta de nos encontrarmos e conversarmos um pouco sobre situações que não se deseja que aconteçam, mas que infelizmente acontecem no futebol. A maneira de o ajudar não é retirar-lhe minutos de jogo. Ele tem de continuar o seu trabalho e nós aqui estaremos para o tentar ajudar, não deixando de lamentar aquilo que aconteceu, em que infelizmente num lance que o envolveu um colega de profissão se lesionou gravemente."