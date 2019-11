Operação de André Gomes correu "extremamente bem"

O Everton informou, esta segunda-feira, que a cirurgia a que André Gomes foi submetido, depois de partir o tornozelo, no domingo, no jogo com o Tottenham, correu "extremamente bem".

Em comunicado no Twitter, o Everton explicou que o médio português "vai agora passar algum tempo a recuperar no hospital" dos subúrbios de Liverpool, antes de regressar ao centro de treinos e estágio do clube inglês, para começar a reabilitação sob a orientação da equipa médica. "Espera-se que a recuperação total", afiançou o Everton.

De acordo com a previsão feita, em entrevista a Bola Branca, pelo antigo médico da seleção portuguesa Henrique Jones, André Gomes deverá estar apto dentro de quatro meses, a tempo da fase final do Euro 2020.

"Da parte do André, o clube gostaria de agradecer a todos os adeptos do Everton e membros da família alargada do futebol pelas mensagens avassaladoras de apoio que recebemos desde o jogo de ontem [domingo]", pode ler-se no comunicado dos "toffees".