Jogador do Metz em estado grave após acidente de carro

O Metz comunicou, esta segunda-feira, que dois jogadores foram hospitalizados, após um grave acidente de carro, no norte de França, ao início da tarde. Um deles está em estado grave.

Kevin N'Doram não sofreu ferimentos e teve alta hospitalar ainda esta segunda-feira, embora vá ficar a descansar em casa, por continuar em choque. Já o caso de Manuel Cabit é mais complicado.

O lateral-esquerdo de Martinique, de 26 anos, sofreu ferimentos graves e continua no Hospital da Universidade de Reims, embora o Metz assegure que não corre perigo de vida.

"A sua família e entes queridos estão com ele. Os seus companheiros, treinadores e todo o Metz FC dão-lhe o seu mais intenso apoio, nestes momentos difíceis, e desejam-lhe as rápidas melhoras", pode ler-se no comunicado do clube francês.