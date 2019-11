Javier Aguirre é o novo treinador do Leganés

O Leganés anunciou, esta segunda-feira, que Javier Aguirre é o novo treinador da equipa principal de futebol.

Foi no site oficial que o clube de Madrid comunicou a contratação do técnico mexicano, de 60 anos, até ao resto da temporada. Aguirre sucede a Mauricio Pellegrino, que deixou o cargo a 21 de outubro, devido aos maus resultados.

O Leganés encontra-se no 20.º e último lugar do campeonato espanhol, com cinco pontos, menos seis que o Maiorca, primeira equipa acima da linha de água. Esta época, tem acumulados nove derrotas, dois empates e uma vitória.

Aguirre tem larga experiência, como treinador, em especial a nível de seleções. Foi selecionador do México em duas ocasiões e orientou o Japão e o Egito, último cargo que desempenhou. Em Espanha, treinou o Osasuna, o Atlético de Madrid, o Saragoça e o Espanhol de Barcelona.