A Sampdoria venceu, esta segunda-feira, em casa da SPAL, por 1-0.

O único golo da partida surgiu já nos descontos finais. Caprari apontou o único golo da partida num jogo entre aflitos do campeonato.

Com estes três pontos, a Sampdoria não consegue fugir à zona de despromoção, mas larga o último posto e sobe ao 18º lugar, com oito pontos. No fundo da tabela está a SPAL, com sete pontos, os mesmos que o Brescia.