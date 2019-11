Chaló faz história em África

O Paradou, treinado por Francisco Chaló, está, pela primeira vez na sua história, na fase de grupos da Taça da Confederação da CAF. A equipa argelina garantiu o apuramento, depois de eliminar o Kampala City, campeão do Uganda, no "play-off".

Depois do empate a zero na primeira mão, fora de casa, o Paradou resolveu em casa, ao bater o adversário, por 4-1.

O Kampala ainda esteve em vantagem na eliminatória, quando Okello empatou o jogo a uma bola, aos 23 minutos. Herrari tinha feito o primeiro para a equipa de Chaló, logo aos nove minutos.



Depois do intervalo, Bouzouk voltou a adiantar o Paradou no marcador, com Kadri e Biugera a fechar as contas a favor dos argelinos. O Paradou, fundado em 1994, vive um dos maiores momentos da sua história. A equipa está no 14.º lugar do campeonato, mas com menos jogos disputados do que os adversários mais próximos.