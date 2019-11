Brescia fica sem treinador

Eugenio Corini foi demitido do comando técnico do Brescia. O treinador, de 49 anos, não resistiu a uma série de seis jogos sem vencer e após a derrota com o Verona (2-1) o clube anunciou a sua saída.

Corini foi o responsável pelo regresso do Brescia à Serie A, ao sagrar-se campeão da segunda divisão, mas não foi capaz de dar sequência aos bons resultados no escalão principal.

Ainda arrancou bem o campeonato com duas vitórias, em quatro jornadas, mas daí para a frente acumulou cinco derrotas e um empate. Só um dos resultados não foi tangencial, mas isso de nada valeu a Corini.

O Brsscia, que ainda não venceu em casa esta época, ocupa o 18.º lugar, o primeiro em zona de descida. A equipa perdeu na jornada 10 com o Verona, de Miguel Veloso, por 2-1. Mario Balotelli marcou o golo do Brescia.