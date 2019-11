André Gomes “vai regressar mais forte"

O internacional português André Gomes sofreu uma grave lesão na partida contra o Tottenham. As reações de apoio ao atleta já começaram.

No final do jogo, Marco Silva, treinador do Everton, deixou uma mensagem de ânimo para André Gomes.

"É um momento duro para o nosso balneário. O André vai ter todo o apoio que precisa depois desta lesão grave. Tenho 100% de certezas de que ele vai regressar mais forte como futebolista e como homem, porque ele é um rapaz fantástico e um fantástico profissional".

Sobre a entrada de Son, Marco Silva diz que o sul-corerano não teve maldade no lance. "Vi apenas no campo, ainda não vi na televisão. Não acho que a minha opinião seja importante. Foi uma entrada forte mas tenho a certeza que o Son não teve más intenções."

Já Mauricio Pochettino, técnico do Tottenham, estava também desalentado e nem fez a análise à partida, que terminou com um empate a uma bola.





"Sentimo-nos muito mal. Foi uma situação muito má, a forma como ele caiu. Só podemos enviar votos de rápidas melhoras e, claro, estamos arrasados com a situação. O futebol não importa, só importa o André. Estamos devastados com o que aconteceu", lamentou.

Dele Alli, extremo dos Spurs, também falou aos jornalistas: “o Son está arrasado e em lágrimas, mas ele não tem culpa” e desejou as melhoras ao médio português.

Também o Benfica, clube onde André Gomes terminou a formação, deixou uma mensagem de apoio.

"O Sport Lisboa e Benfica deseja uma boa recuperação e as rápidas melhoras a André Gomes. Da parte de todos os Benfiquistas, muita força campeão!".

O campeão europeu de 2016 lesionou-se este domingo e vai já ser operado esta segunda-feira, confirmou o Everton, à fratura e deslocamento do tornozelo direito.