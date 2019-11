André Gomes deverá estar apto para o Euro 2020

Henrique Jones, antigo médio da seleção nacional, acredita que o tempo de paragem previsto para uma lesão como a de André Gomes permite ao médio do Everton sonhar com a presença no Euro 2020.

André Gomes sofreu uma grave lesão no tornozelo, no domingo, frente ao Tottenham. Em nota oficial, o Everton revelou que o internacional português fraturara e deslocara o tornozelo direito. Em declarações a Bola Branca, Henrique Jones prevê uma paragem "de três a cinco meses", com o processo de recuperação a arrancar logo após a cirurgia, marcada para esta segunda-feira.

"O André é jovem. A cirurgia, se for bem conseguida, consegue-se uma recuperação na ordem dos 100% e ele vai ficar certamente com a mobilidade e funcionalidade do tornozelo sem problemas. A partir do momento em que a cirurgia é efetuada, depois é começar a recuperar quase de imediato. Às vezes, é difícil dizer a velocidade de recuperação destes jovens atletas. Mas de grosso modo, uma recuperação para regresso à competição situar-se-á à volta dos quatro meses", explica.

Ou seja, André Gomes deverá regressar em abril, dois meses antes da fase final do Euro 2020, que arranca a 12 de junho. Mesmo que a recuperação se alongasse por mais um mês, até maio, o médio do Everton estaria apto para representar Portugal na competição, no caso de a seleção se qualificar.

Reação forte a uma cirurgia "relativamente simples"



Henrique Jones explica, nesta entrevista a Bola Branca, o que implica a lesão de André Gomes e a cirurgia para tratá-la.

"Daquilo que vi das imagens e que li, [André Gomes] parece ter feito uma fratura e luxação do tornozelo, ou seja, uma fratura da pinça do tornozelo. A operação consiste em fazer a redução dos ossos que fraturaram, colocando placas e parafusos no sentido de restabelecer a integridade óssea. Trata-se de uma operação relativamente simples para o comum dos mortais. O aparato por ser do desporto é que é um bocadinho maior, mas à partida é uma cirurgia sem grandes problemas", esclarece.

O antigo médio da seleção chegou a ter André Gomes sob a sua guarida clínica e, do que conhece do médio, acredita que este reagirá da melhor forma, em termos anímicos, à contrariedade: "Eu penso que sim, sobretudo porque é um jovem motivado, com objetivos."

A lesão de André Gomes deveu-se a uma entrada de Heung-min Son, que o atingiu, de "carrinho", no pé direito. A perna do internacional português ficou presa debaixo do corpo. Rapidamente se percebeu a gravidade da lesão, quando colegas e adversários levaram as mãos à cabeça. Outros jogadores tentavam acalmar André Gomes. Son, que não conseguiu conter as lágrimas ao perceber que lesionara o médio do Everton com gravidade, viu o cartão vermelho.