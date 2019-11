"Acabaram-se as desculpas". Alfa Romeo renova com Giovinazzi

"Estou muito feliz por continuar na equipa. Estou agradecido pelo apoio de todos na minha primeira época completa na Fórmula 1. Aprendi muito este ano e estou confiante que no próximo ano poderemos dar um passo grande. Já não vou ser um 'rookie' e acabaram-se as desculpas. Quero ser competitivo desde a primeira corrida", disse, em declarações reproduzidas no site oficial da equipa.

Giovinazzi estreou-se na Fórmula 1 em 2017, quando a equipa ainda corria com o nome de Sauber. Fez as duas primeiras corridas da temporada, por indisponibilidade física de Pascal Wehrlein. Depois de ter sido o piloto de testes da equipa na temporada 2018, foi promovido na presente temporada.

Que lugares restam para 2020?

Com apenas dois Grande Prémios para disputar, praticamente todas as equipas já fecharam o alinhamento para a próxima temporada, mas há ainda alguns lugares por preencher, apesar de não se esperar grandes alterações na grelha de partida, à semelhança do que aconteceu este ano.

A Mercedes, com Hamilton e Bottas, e a Ferrari, com Vettel e Leclerc, vão manter o mesmo alinhamento. A Red Bull apenas tem contrato para a próxima época com Verstappen, com a continuidade de Albon, que foi promovido a meio da época, ainda em risco. De acordo com Helmut Marko, que lidera o programa de jovens pilotos da Red Bull, apenas Albon, Gasly e Kvyat estão a ser considerados para a posição.

A Williams tem ainda um lugar disponível, depois de ter confirmado a saída de Kubica e a continuidade de George Russell. A Racing Point vai manter Sergio Pérez e Lance Stroll. A McLaren, equipa surpresa da temporada, vai manter Lando Norris e Carlos Sainz, assim como a Haas mantém confiança em Romain Grosjean e Kevin Magnussen, apesar da temporada para esquecer.

A Renault também decidiu mudar após a temporada aquém das expetativas. Hulenberg vai dar o lugar a Esteban Ocon, que corria na Racing Point e ficou de fora esta temporada, recrutado pela Mercedes para piloto de reserva.

O maior ponto de interrogação é a Toro Rosso, segunda equipa da Red Bull. Marko anunciou que os candidatos aos lugares são Gasly, Albon, Kvyat, apesar de ainda não existirem confirmações oficiais.