Banca cobra oito milhões de euros por dia em comissões

Os bancos cobraram um total de 40,3 mil milhões de euros em comissões entre 2007 e o primeiro semestre de 2019, uma média de 8,8 milhões de euros por dia.

Este total equivale a metade do empréstimo da troika. As contas são avançadas pelo “Jornal de Notícias”, que cita números do Banco de Portugal.

A Associação Portuguesa de Bancos afirma que se justificam pelo baixo custo do dinheiro (as taxas de juro são mesmo negativas neste momento), o que pressiona a chamada margem financeira - a diferença entre o que o banco paga em juros e o que ganha em juros com os clientes.

Tendo em conta que a margem financeira (que ainda representa três vezes mais dinheiro do que as comissões) caiu 23% entre 2007 e 2018 que o total das receitas dos bancos caiu de 13,8 mil milhões para 9,3 mil milhões de euros no mesmo período, “é inevitável que os bancos tenham de recorrer a fontes complementares de receita, como as comissões”, afirma a associação.

O valor médio das comissões, por outro lado, caiu 8%.

O balanço do jornal surge depois de o Governo ter proposto uma avaliação das comissões que os bancos cobram aos clientes.