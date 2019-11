Arranca mais uma edição da Web Summit. Siga aqui em direto

Começa esta segunda-feira a Web Summit 2019, a quarta edição da cimeira de tecnologia a realizar-se em Portugal. Até quinta-feira são esperados cerca de 70 mil participantes no evento, que contará com mais de 1.200 oradores.

Além de Edward Snowden, também os futebolistas Eric Cantona e os brasileiros Ronaldo e Ronaldinho, o antigo primeiro-ministro britânico Tony Blair, a Comissária Europeia para a Concorrência, Margrethe Vestager, o artista Jaden Smith e o músico Jean-Michel Jarre são alguns dos oradores que vão passar por Lisboa.

Em entrevista à Renascença, o fundador da Web Summit fala dos temas que vão marcar a edição deste ano, como as “fake news”, as alterações climáticas e o Brexit, e revela que está a ser preparada uma homenagem a João Vasconcelos.

Os bilhetes para o evento já estão esgotados. De acordo com a organização, o número de participantes “superou as projeções para a edição deste ano". Também “o número de ‘startups’ e de parceiros excedeu as expectativas em cerca de 20%”, uma vez que serão mais de duas mil as empresas que se darão a conhecer ao longo dos três dias da Web Summit. A estimativa original, indica a organização, era de 1.800 ‘startups’.

A Renascença é, mais uma vez, a rádio oficial do evento.