Pedro Martins confirma que Rúben Semedo é alvo do Benfica, mas não só

Pero Martins, treinador do Olympiacos, está preparado para perder Rúben Semedo na reabertura do mercado, em janeiro. Seja para o Benfica, cujo interesse o técnico confirma, ou para outro dos clubes que também têm o central português na agenda.

“Fala-se muito no Benfica, mas não é só o Benfica, porque sei que há muitos clubes interessados nele”, revela o técnico português, em entrevista à Lusa. "Como treinadores, estamos sempre preparados para isso, ainda para mais quando sabemos que há necessidade do clube em vender para sustentar o orçamento”, acrescenta.

Rúben Semedo, de 25 anos, tem estado em grande destaque no Olympiacos, líder do campeonato grego. Leva quatro golos em 16 jogos, lidera a defesa menos batida da Liga (apenas três golos sofridos) e já foi chamado à seleção nacional, ainda que não se tenha estreado.

Percurso exemplar depois da queda



Sobre o percurso do central português, depois dos problemas pessoais que teve com a justiça espanhola, Pedro Martins revela que disse ao próprio jogador que isso nunca seria um tema no relacionamento entre ambos e elogia as escolhas que o jogador fez depois desse episódio.



“Ele ir para o Rio Ave foi muito importante. Ele pode atingir outros patamares, mas o Rio Ave foi uma alavanca muito importante. Foi muito inteligente, a forma como tomou essa decisão, e a passagem por lá foi importante e permitiu preparar-se para outras etapas."

Chamadas à seleção são prémio



No Olympiacos, há mais dois portugueses que têm estado em destaque, Podence e José Sá, titulares no líder do campeonato grego e já chamados à seleção nacional. Pedro Martins acredita que é uma prova do seu valor e também do trabalho que está a ser feito no emblema helénico.

“É um orgulho ver a sua chamada depois de terem saído de Portugal. É fruto do trabalho que têm vindo a desenvolver e da qualidade do jogo do Olympiacos. Fico feliz porque sei que é um grande sonho deles representar a seleção nacional”, termina o técnico luso.