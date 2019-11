O Lyon de Depay, de Anthony Lopes e do défice nas bolas paradas

A influência de Memphis Depay tem sido decisiva no Lyon, mas o avançado não representa o único perigo. Os gauleses começam a assimilar as ideias do novo treinador e podem causar grandes problemas ao Benfica, num jogo da Liga dos Campeões que se espera equilibrado.

Em entrevista a Bola Branca, Pedro Evangelista, olheiro do Estrasburgo, acredita que, o Benfica, "com um ponto atrás [na classificação do grupo], parte em desvantagem, mas vai ser um jogo extremamente equilibrado". Importante é não pensar que o perigo do Lyon se resume a Depay:

"Depay está a ser o jogador mais importante do Lyon, porque tem decidido muitos jogos. Agora, o perigo do Lyon não é só o Depay. A entrada do Adelaide e do Aouar faz com que o Lyon possa jogar mais à imagem de Rudi Garcia, com boa capacidade de transporte de bola e de se envolverem bem no jogo interior. Ainda se vivem tempos conturbados no Lyon, como o caso do Marcelo, com insultos da claque, ou do Anthony Lopes, que tem comprometido. Vamos ver se esta vitória no último minuto frente ao Toulouse dará para dar o clique de que precisam."