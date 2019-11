Lyon está obrigado a vencer o Benfica, diz Rudi Garcia

Rudi Garcia, treinador do Lyon, não esconde que a sua equipa está obrigada a vencer o Benfica, em casa, se quiser ambicionar com a qualificação aos oitavos de final da Liga dos Campeões.

"Na Liga dos Campeões pode só haver seis jogos, é um mini campeonato. Sempre que se faz um jogo, conta bastante. Não trouxemos pontos de Portugal e temos de os recuperar. Só podemos mudar o futuro, que é amanhã. Não estamos nos dois primeiros lugares, mas queremos qualificar-nos e temos de ganhar amanhã se quisermos seguir em frente", começa por dizer, em conferência de imprensa.

O Lyon ocupa o terceiro lugar do grupo G, com os mesmos quatro pontos do que o Zenit. Leipzig lidera com seis pontos. O Benfica ocupa o último lugar, com três pontos.

Rafa Silva lesionou-se na primeira partida frente ao Lyon, no Estádio da Luz, uma lesão que Rudi Garcia lamenta e elogia o plantel das águias: "Gosto de ver os melhores no campo. Ele lesionou-se no primeiro jogo, mas há outros grandes jogadores que podem jogar".

A equipa vem de duas vitórias consecutivas no campeonato, contra o Metz e Lyon, que colocou a equipa no 10º posto da Ligue 1. Rudi Garcia, que assumiu recentemente o cargo, fala de uma equipa em crescendo.

"Temos sete pontos nos últimos nove e já estamos em águas mais tranquilas. Quando cheguei estivemos a um ponto do último lugar. O grupo precisa de confiança e só com resultados conseguimos isso. Não conseguimos ganhar ao Dijon e Benfica e só os resultados vão aumentar a confiança", adicionou.

Depois de um erro grosseiro contra o Benfica, Anthony Lopes voltou a vacilar com um autogolo contra o Toulouse. Rudi Garcia prefere ver o "copo meio cheio" e elogia o guardião português: "Ele tem muita experiência e sabe que conto com ele e que os colegas confiam nele. Já nos deu muitos pontos. Erros acontecem a todos os jogadores. Num atacante um erro pode passar despercebido, e nota-se mais nos guarda-redes".

O Lyon-Benfica joga-se na terça-feira, às 20h00, com relato na Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.