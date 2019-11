Grimaldo não espera um "Lyon muito diferente do que o que jogou na Luz"

Álex Grimaldo, defesa do Benfica, não espera um Lyon diferente daquele que perdeu, no Estádio da Luz, na terceira jornada da fase de grupos da Liga dos Campeões. Em declarações em conferência de imprensa, o espanhol coloca as águias na rota da vitória em solo francês.

"Não vai ser muito diferente do que vimos no Estádio da Luz. Vamos sair para ganhar. Temos de estar preparados para tudo", diz.

Sobre as ameaças ofensivas do Lyon, Grimaldo diz que não teme Memphis Depay, apesar de reconher a qualidade do holandês: "Não nos preparamos só para um jogador. O Lyon tem uma grande equipa e defendemos todos os adversários. O Depay tem uma qualidade superior, mas isso não muda nada para nós".

Apto para jogar

Grimaldo saiu com queixas físicas no jogo contra o Rio Ave, mas garante estar totalmente apto para jogar: "Se estou aqui é porque o mister pode contar comigo e estou a 100%. Trabalho para ajudar a equipa. Estou bem fisicamente, o treinador pode contar comigo".

