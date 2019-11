Depay quer continuar a somar golos contra o Benfica

Memphis Depay, avançado do Lyon, está de pé quente e quer continuar a marcar golos. O próximo adversário é o Benfica, a quem o holandês marcou no Estádio da Luz.

"Tento dar o meu melhor contributo à equipa, quer seja a marcar ou com assistências. Estou à procura de mais. Entro no jogo para marcar golos. Estamos no caminho certo como equipa e temos de mudar o resultado do jogo em Lisboa", disse, em conferência de imprensa.

Em três épocas no clube francês, Depay pode atingir a marca dos 50 golos, caso marque contra as águias, um registo que valoriza: "Fico feliz de marcar, gostaria que fossem mais ainda. Trabalho todos os dias para ser melhor. Vim para trazer algum sucesso ao clube. Tento dar tudo para alcançar isso".

Vitórias aumentam confiança

Depay leva três golos marcados nos últimos dois jogos do campeonato, em que o Lyon venceu os dois, deixando os lugares mais baixos da tabela da Ligue 1. O avançado quer que a equipa continue a vencer e aumentar a confiança: "Foram jogos importantes para manter a confiança e para que a equipa se volte a habituar a ganhar"

O Lyon-Benfica joga-se na terça-feira, às 20h00, com relato na Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.