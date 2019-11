Bruno Lage e o Lyon. "Temos a ambição e exigência de vencer"

Bruno Lage, treinador do Benfica, admite, à semelhança de Rudi Garcia, a obrigatoriedade de vencer, no duelo em Lyon, na quarta jornada da fase de grupos da Liga dos Campeões.

"Numa competição tão curta, quem perde os dois primeiros jogos já não tem possibilidade de perder mais pontos. Como tal, temos essa ambição e exigência. Foi o nosso objetivo, não nos escondemos disso. Queremos fazer uma Liga dos Campeões à dimensão do que é o historial do clube, como é a nossa exigência. Vamos fazer de tudo para vencer o jogo", disse, em conferência de imprensa.

O Benfica venceu, no Estádio da Luz, frente ao Lyon, por 2-1. Bruno Lage vê diferenças no Lyon, duas semanas depois, mas espera um jogo semelhante.

"Espero um jogo semelhante. Entretanto passaram-se alguns dias. Tiveram tempo para se preparar, sentimos algumas alterações na dinâmica ofensiva do Lyon. Tem jogado com alas que procuram mais o jogo interior, ao contrário do que foi na Luz. Podem surgir em 4-3-3 ou 4-4-2, mas com dinâmica semelhante. Espero um jogo competitivo, um grupo muito equilibrado e temos de mostrar a nossa força do coletivo. É isso que temos de fazer amanhã", explica.

Dupla de ataque por decidir

Na véspera do jogo, Bruno Lage diz que ainda não decidiu quem será a dupla de ataque para o jogo frente ao Lyon: "Estamos a 24 horas do jogo, cerca de 48 horas depois do último, temos situações para avaliar, mas seguramente que os da frente, independentemente das soluções, estamos preparados para cumprir a estratégia".

Raúl de Tomás tem falhado as últimas partidas, por problemas físicos, mas Lage garante que o espanhol estará pronto para jogar.

"O mais importante é o rendimento coletivo e individual. Vejo o Raúl tranquilo. Quando não se marca golos, pode influenciar os comportamentos. Estão todos a trabalhar para ter nova oportunidade. Enquanto líder, olho para o rendimento coletivo e escolho o 11 certo", remata.

O Lyon-Benfica joga-se na terça-feira, às 20h00, com relato na Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.