Benfica viaja para Lyon com Raúl de Tomás, mas sem Samaris

O Benfica partiu, esta segunda-feira, para França, onde vai defrontar o Lyon, em jogo da quarta jornada da fase de grupos da Liga dos Campeões. Entre os convocados, destacam-se um regresso e uma ausência, ambos por opção.

Raúl de Tomás, que ficara de fora dos eleitos para o Rio Ave, está de volta às escolhas de Bruno Lage. O avançado espanhol, que custou 20 milhões de euros, no verão, tarda em justificar o avultado investimento na sua contratação. Para já, tem apenas um golo em 12 jogos.

A grande ausência é Andreas Samaris. O médio grego, que tem apenas seis jogos realizados, esta época, fora chamado para o Rio Ave, no entanto, fica agora em Lisboa.

Rafa Silva, que se lesionou no jogo da primeira volta frente ao Lyon, continua de fora. O extremo é o único nome no boletim clínico do Benfica.

O Lyon-Benfica está marcado para terça-feira, às 20h00, no Parque Olímpico de Lyon. Jogo com relato em direto na Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.